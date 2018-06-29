دي بروين يحتفل بعيد ميلاده مع لاعبي إنجلترا

احتفل كيفن دي بروين بعيد ميلاده قبل التدريبات مع زملائه في نادي مانشستر سيتي ممن يلعبون مع المنتخب الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس.

ومن حسن حظ المنتخب التونسي أن أيمن المثلوثي حافظ على نفسه من الإصابة طيلة مباراة بنما بعد إصابة حارسي المنتخب فاروق بن مصطفى ومعز حسن وإلا ربما كانت الجماهير التونسية حُرمت من هدف فخر الدين بن يوسف، الذي وقع عليه الخيار كحارس ثان بعد رفض "فيفا" إضافة معز بن شريفية كحارس ثالث لنسور قرطاج.

وأثناء التدريبات دعا البلجيكي كيفين دي بروين زملاءه في مانشستر سيتي ممن يلعبون مع المنتخب الإنجليزي إلى الاحتفال بعيد ميلاده السابع والعشرين في ملعب مباراة الفريقين، وذلك من خلال منشور على "إنستغرام" وبمناسبة يوم مولده، كما نشرت زوجته ميشيل صورة لابنه ماسون وهو يؤازر أباه باحتفالية هدف بلجيكا كلفت باتشواي ضربة في وجهه، حيث ركل الكرة احتفالا، فارتطمت بالعارضة وارتدت إلى وجهه.

وعلق ريو فيرديناند بدوره "لا تجربوا هذه الحركة في البيت يا أطفال"، وتصدرت السنغال مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروجها من المونديال بحسب قواعد اللعب النظيف، وشكرت صفحة المنتخب الرسمية على تويتر اللاعبين على ما قدموه لكن البعض لفت نظرهم الوقوف الغريب لإدريسا غاي أثناء تسجيل ييري مينا لهدف المباراة.

ومع كل انتصار للبرازيل يتذكر المشجعون عميدهم الراحل "غاوتشو دا كوبا"، لكن أولاده فرانك وغوستافو لم يقصرا في إحياء ذكراه مع كل هدف برازيلي.