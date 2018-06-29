زلاتان يتراجع ويقول: السويد قادرة على إعادة أمجادي

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش دعمه الكبير للمنتخب السويدي الأول لكرة القدم في حملته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، وقال للصحفيين في لوس أنجليس : كنت أقول دائما أنهم سيفوزون.



ودعم مهاجم فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي مواطنيه المتواجدين في روسيا، قائلا إن بإمكانهم الاستحواذ على اعجاب العالم مثلما فعل.

واعتزل إبراهيموفيتش (36 عاماً) اللعب الدولي بعدما سجل 62 هدفا في 116 مباراة دولية.



وكانت هناك اشارات إلى إنه قد يتراجع عن الاعتزال عندما تأهل المنتخب السويدي للمونديال، بعد التغلب على المنتخب الإيطالي في الملحق الفاصل، ولكن تم تجاهله.



وبعد ذلك اجرت شبكة "اي اس بي ان" حوارا معه بعد إنطلاق البطولة حيث تم توجيه سؤال له عن كيفية مشاهدته للمنتخب السويدي.



و تم وصف رده، الذي قال فيه: بوضوح، بإمكاني اللعب أفضل منهم. ومازلت أشعر بذلك. ولكنه تراجع عن هذا الأمر بعد وصول المنتخب السويدي لدور الستة عشر ، حيث يواجهون المنتخب السويسري يوم الثلاثاء المقبل.



وردا على سؤال عن نجاحهم أثناء تواجده في لوس أنجليس يوم الخميس،قال إبراهيموفيتش في مقطع فيديو نشر على موقع "أفتونبلاديت" : رائع. أتيت كل هذا الطريق لتسألني عن هذا. كان اداءهم مذهلا.



وعند سؤاله عما إذا كان تفاجأ بمستواهم، أضاف : لا، على الاطلاق. قلت قبل كاس العالم أن بإمكانهم الذهاب بعيدا وأنهم ربما يفوزون باللقب.

وأضاف : أنا سعيد للغاية. فخور لكوني سويديا. أتجول ومعي العلم السويدي.



وتابع : نحن نسمعهم. لقد استحوذت على اعجاب العالم. والآن السويد تستحوذ على اعجاب العالم.



ويتواجد بفريق لوس أنجليس جالاكسي لاعب مولود في سويسرا وبسؤال إبراهيموفيتش عما إذا كان هناك أحاديث مزعجة مع رولف فيلتشير قبل مباراة السويد وسويسرا، وقال : لا أقول تعليقات مزعجة. كل ما أقوله حقيقي. اسمع، أي شخص يلعب أمام المنتخب السويدي سوف يواجه وقتا عصيبا.



وأضاف : أعتقد أن الجميع يعلم هذا . ستكون مباراة صعبة لانهما فريقان من أوروبا. لعب المنتخب السويدي أمام فريقين من خارج أوروبا (كوريا الجنوبية والمكسيك) وتغلبا عليهما وخسر أمام المنتخب الألماني، وهو فريق أوروبي.



وأكد: لكنني لا أعتقد أنه ليس من المهم يكسب المنتخب السويدي أو يخسر. المنتخب سوف يحقق نتيجة طيبة. كلنا ندعمهم.