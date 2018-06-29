سامباولي يتهور ويكشف جميع خططه لمواجهة فرنسا

يخطط خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم لمحاصرة المنتخب الفرنسي في وسط ملعبهم ومساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي للهروب من الدفاع خلال المباراة القوية التي تجمعهما يوم السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وقال المدرب إن خطته للمباراة، التي ستقام بملعب كازان أرينا، ستعتمد على الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب المنافس، وإيقاف الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الفرنسي بالإضافة لجعل ميسي حرا.

وقال سامباولي للصحافيين يوم الجمعة: إذا نفذنا هذا بشكل جيد، سيكون من الصعب على المنتخب الفرنسي التحرك. إذا وجد المنتخب الفرنسي مساحة لإيذائنا سيفعلون هذا بقوة، لا توجد لدي طريقة أخرى للنظر في هذه المباراة.

وأضاف: واثق من أن المنتخب الفرنسي لديه خطة لاحتواء ليونيل ميسي، ولكن لدينا خطتنا التي ستجعل مهمته أكثر سهولة. دعونا نرى من سيتمكن من تنفيذ خطته. الأرجنتين لديها أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية.