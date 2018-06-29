سامباولي يستعد لنجوم فرنسا بـ"ركلات الجزاء"

تدرب جميع حراس مرمى الأرجنتين على التصدي لضربات الجزاء خلال مران الفريق يوم الجمعة، في محاولة من المدرب خورخي سامباولي للاستعداد لكل الاحتمالات الواردة في مباراته المرتقبة يوم السبت أمام نظيره الفرنسي في الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وتدرب الحراس الثلاثة فرانكو أرماني وويلي كاباييرو وناهويل غوزمان على ركلات الجزاء، التي سددها عدد من اللاعبين الشبان، الذين سافروا مع الفريق إلى روسيا من أجل المساعدة في وقت الحاجة لجهودهم.



ويلتقي المنتخب الأرجنتيني ، الذي احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الدور الأول للمونديال ، نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الثالثة وذلك على استاد "كازان آرينا" يوم السبت في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة.



واستأنف اللاعب إنزو بيريز التدريبات مع الفريق اليوم في مقر معسكره في برونيتسي بعد إصابة طفيفة تعرض لها مؤخرا، كما نال زميله إيفر بانيغا التهنئة من لاعبي الفريق لاحتفاله بعيد ميلاده الثلاثين.



ويأمل الفريق في أن يسود الهدوء أجواء المعسكر بعد البداية المهتزة للتانجو في البطولة الحالية.



وينتظر أن يدفع خورخي سامباولي، المدير الفني للفريق، في مباراة السبت بنفس التشكيلة الأساسية التي خاض بها مباراته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز التانغو الأرجنتيني 2- 1 وتأهله للدور الثاني.



وإذا تحقق هذا ، ستكون أول مباراة في 15 مباراة له منذ توليه قيادة الفريق حتى الآن التي لا يجري فيها أي تغييرات عن المباراة التي سبقتها.