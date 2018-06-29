قال لاعب خط الوسط الالماني ،سامي خضيرة، إنه يتمنى استمرار يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم ، رغم الخروج الصادم للفريق من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا ، بينما أبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله كلاعب بالمنتخب.
وقال خضيرة في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة: أتمنى استمرار يواخيم لوف ، مؤكدا أنه لا يزال الرجل الأنسب لتدريب المنتخب الألماني.
وأضاف خضيرة : بالتأكيد هو يستطيع ذلك (الاستمرار) بل ويجب عليه. أيا كان ما يرغب فيه ، فهو قراره. ولكنه قدم عملا هائلا لأعوام ، وعزز المنتخب بعناصر شابة.
وتولى لوف منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في 2006 ، بعد أن كان مساعدا للمدير الفني السابق يورغن كلينسمان ، وقد قاد الفريق إلى الدور قبل النهائي على الأقل في كل البطولات الكبرى التي خاضها ، كما قاده للتتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.
ومن المفترض أن يستمر عقد لوف حتى عام 2022 ، لكنه قال إنه سيعلن عن قراره بشأن الاستمرار ، خلال الأسبوع المقبل ، وذلك عقب صدمة خروج ألمانيا من الدور الأول بالمونديل للمرة الأولى منذ 80 عاما.
واعترف لوف نفسه بخيبة الأمل الهائلة التي يعيشها المنتخب وجماهيره ، وبالعروض المتواضعة التي قدمها الفريق ليخسر أمام المكسيك وكوريا الجنوبية ويكتفي بانتصار وحيد على السويد 2 - 1 بهدف في الوقت القاتل من ضربة حرة.
وعقب خروج المنتخب الألماني المفاجئ ، انتشرت موجة هائلة من الشائعات والتكهنات بشأن مستقبل لوف مع الفريق ، في الوقت الذي أبدى فيه المدرب حاجته إلى بعض الوقت لتقييم الموقف وتحليل أسباب الخروج المفاجئ وكذلك تقييم موقفه من الرحيل عن الفريق من عدمه.
ومن جانبه ، أبدى الاتحاد الألماني رغبة في استمرار لوف كما أكد عدم وجود خيار بديل للوف لديه على المدى القصير ، خاصة وأن يورغن كلوب وتوماس توخيل مرتبطان بعقود طويلة المدى مع ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ، على الترتيب ، كما وافق جوليان ناغلزمان مؤخرا على تدريب لايبزغ اعتبارا من 2019 .
كذلك رحل يوب هاينكس عن تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي ليواصل المدرب البالغ من العمر 73 اعتزاله ، حيث كان قد عاد بشكل مؤقت لإنقاذ موسم بايرن خلفا لكارلو أنشيلوتي.
سامي خضيرة يطلب من لوف الاستمرار في تدريب ألمانيا
قال لاعب خط الوسط الالماني ،سامي خضيرة، إنه يتمنى استمرار يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم ، رغم الخروج الصادم للفريق من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا ، بينما أبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله كلاعب بالمنتخب.