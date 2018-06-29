ساوثهامبتون يضم النرويجي محمد اليونسي

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم النرويجي محمد اليونسي، لاعب فريق بازل السويسري بعقد يمتد 5 مواسم ومبلغ قارب 16 مليون جنيه إسترليني.



وقال مارك هيوز مدرب الفريق :بكل وضوح محمد إضافة أخرى مثيرة للغاية لخيارتنا الهجومية فلديه سجل مذهل من الأهداف وصناعة الأهداف في بلدين مختلفتين، ونحن متأثرون للغاية بالذكاء الذي أظهره في طريقة لعبه من وجهة نظر تكتيكية.



وأنهى ساوثهامبتون الموسم الماضي في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبالكاد تفادى الهبوط.