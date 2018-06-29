سواريز: التنافس مع رونالدو دولياً مختلف عن الكلاسيكو

لن يكون التنافس بين لويس سواريز وكريستيانو رونالدو، على مستوى الأندية، عاملا مؤثرا بالنسبة لمهاجم فريق برشلونة الإسباني عندما يلتقي المنتخبين الأورغواياني والبرتغالي يوم السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم.



وقال سواريز عشية المباراة التي تقام في مدينة سوتشي : إنه أمر مختلف تماما عندما تتعلق المسألة بالتنافس مع رونالدو على مستوى الأندية.



وأضاف : إنها بطولة كأس عالم وبالتأكيد كلنا ندافع ونعمل من أجل منتخبات بلادنا، وهذا هو الجانب الأساسي. كل شخص سيحاول أن يقدم أفضل

ما في وسعه غدا من أجل الفوز



وأضاف : المنتخب البرتغالي هو بطل أوروبا ولا أعتقد أن هناك حافز أكبر من هذا لمحاولة التغلب عليهم عندما نواجههم.



ووصل سواريز إلى روسيا بعد أن سجل 25 هدفا في الدوري الإسباني مع فريق برشلونة، الذي توج باللقب، وسجل حتى الآن هدفين في المونديال الروسي، وسجل سبعة أهداف في عشر مباريات ظهر فيها مع منتخب بلاده في مسابقات كأس العالم.



في الوقت نفسه سجل رونالدو 26 هدفا لريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، وكان هداف بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، والتي توج بها ريال مدريد للمرة الثالث على التوالي.