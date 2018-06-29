كومان: هولندا كانت ستبلي جيداً في المونديال

خرج المنتخب الهولندي لكرة القدم من زمرة المنتخبات الكبيرة منذ أن احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل لكن أسطورته السابق رونالد كومان يتوقع أن منتخب بلاده كان سيقدم نتائج هائلة في البطولة الحالية.



وصرح كومان إلى صحيفة "إيه دي" اليوم الجمعة قائلا : المنتخب الهولندي لم يكن سيظهر بشكل سيء في هذه النسخة من كأس العالم. بالتأكيد لا.



وتوج المنتخب الهولندي سابقا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 1988) كما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ثلاث مرات سابقة لكنه خسرها جميعا. ورغم هذا ، فشل الفريق في التأهل للمونديال الروسي بعدما أخفق في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.



ويرى كومان أن العديد من مباريات المونديال الحالي اتسمت بالصعوبة والتكافؤ الشديد. وأوضح : هذا يؤكد تصوري. الجميع الآن يتحلون بالتنظيم الجيد ويمكنهم الدفاع جيدا. ليس فقط على مدار 60 دقيقة وإنما على مدار 80 أو 85 دقيقة وربما في الوقت بدل الضائع إذا استلزم الأمر.



وتولى كومان مؤخرا تدريب المنتخب الهولندي خلفا لمواطنه ديك أدفوكات، الذي كان قد تولى المسؤولية خلفا أيضا لمواطنه داني بليند بعد فشل الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال.



ويبدأ كومان مبارياته الرسمية في قيادة الفريق من خلال مواجهة المنتخبين الفرنسي والألماني في وقت لاحق من العام الحالي ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.