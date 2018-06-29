مانشستر يونايتد يبقي على فيلايني حتى 2020

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن مروان فيلايني لاعب منتخب بلجيكا وقع عقدا جديدا لمدة عامين ليظل في النادي حتى 2020.



وانضم فيلايني (30 عاماً) الذي كان في التشكيلة الأساسية لبلجيكا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم ضد إنجلترا يوم الخميس، ليونايتد عام 2013 وأحرز 20 هدفا في 156 مباراة بجميع المسابقات.



وأبلغ فيلايني موقع يونايتد على الإنترنت : أنا سعيد بمواصلة رحلتي مع مانشستر يونايتد. اتخذت هذا القرار لأنني في غاية السعادة هنا. كما أشعر أن هذا الفريق تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمامه الكثير ليحققه.



وشارك فيلايني في التشكيلة الأساسية في خمس من 38 مباراة ليونايتد في الدوري الموسم الماضي ولعب 23 مباراة في المجمل بجميع المسابقات مسجلا خمسة أهداف.



وتلتقي بلجيكا، التي تصدرت المجموعة السابعة في كأس العالم بعد فوزها 1-0 على انجلترا، مع اليابان في دور الستة عشر يوم الاثنين.