أوزيل: لم أكن جيداً.. أحتاج وقتاً لتجاوز ما حدث

أدلى لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل بأول تعليقات له منذ الخروج المفاجئ والصادم للمنتخب الألماني حامل اللقب من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، حيث قال إنه بحاجة إلى بعض الوقت للتغلب على ما حدث.



وذكر أوزيل عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : الخروج من كأس العالم من دور المجموعات هو أمر مؤلم للغاية.



وأضاف: لم نكن جيدين بالشكل الكافي. وسأحتاج بعض الوقت للتغلب على ما حدث ، واختتم تغريداته بوسم قولوا لا للعنصرية.



وكان أوزيل، وهو من أصول تركية، قد تعرض لموجة انتقادات إثر لقائه المثير للجدل، وزميله بالمنتخب إيلكاي غندوغان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي.



وفي لقائهم بالعاصمة البريطانية لندن، قدم غندوغان إلى الرئيس التركي قميص لعب يحمل عبارة "إلى رئيسي المبجل".



وأكد جويندوجان أن أي أغراض سياسية لم تكن وراء هذا اللقاء مكررا التأكيد على ولائه للمنتخب الألماني، بينما امتنع أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي عن التعليق بشأن الأمر.



ورغم أن الجماهير والخبراء سخروا من العديد من اللاعبين في الفريق الألماني المشؤوم، إلا أنه تم بشكل خاص استهداف أوزيل، الذي يلعب بفريق أرسنال الإنجليزي،بعد خروج ألمانيا ،بطل العالم في 2014 ،من البطولة الأسبوع الماضي.



وكانت هناك تكهنات بشأن استمرار أوزيل مع المنتخب الألماني ولكن، يوم السبت، ألمح غندوغان إنه يتطلع إلى العودة.



وكتب اللاعب على (تويتر) : مازلنا نشعر بالحزن الشديد . كان لدينا خطط كبيرة ولكننا فشلنا. فخور لأنني لعبت للمرة الأولى لألمانيا في كأس عالم، ولكن الخروج من دور المجموعات محبط.



وأضاف : يجب أن ننهض مرة أخرى للتحديات المقبلة عقب العطلة الصيفية وهذا ما سنفعله.

ويستهل المنتخب الألماني على مايبدو مع غندوغان منافسته في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا في مدينة ميونخ في سبتمبر.