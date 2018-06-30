إيكدال: أطحنا بهولندا وإيطاليا.. لا يهم إن كنا مملين

تصدرت السويد مجموعتها مستغلة خروج ألمانيا حاملة اللقب، لذا لا ينشغل لاعب الوسط ألبين إيكدال بالانتقادات بشأن المبالغة في الدفاع والاعتماد على التمريرات الطويلة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ووصف بعض الصحافيين الإنجليز أداء السويد بأنه ممل لكن إيكدال، الذي يستعد فريقه لمواجهة سويسرا في دور 16 وفي حال الفوز سيلعب ضد إنجلترا في دور الثمانية حال اجتازت كولومبيا، قال إنه لا يهتم بالانتقادات.

وأضاف من مقر تدريبات السويد على ساحل البحر الأسود: ليست هذه أكثر طرق اللعب إمتاعا في عالم كرة القدم. يقول صحافيون إنجليز إننا فريق ممل. لكن من يهتم بذلك.

وشدد إيكدال، 28 عاما، على أن نتائج السويد، التي أطاحت بهولندا من التصفيات وهزمت إيطاليا في ملحق الصعود، دليل على نجاح طريقتها.

وتابع: كدنا أن نتعادل مع ألمانيا بطلة العالم، وفزنا على المكسيك 3-صفر ولا أعتقد أن طريقتنا ستتغير كثيرا أمام سويسرا ونحن نستغل قدراتنا لأقصى مدى. لا يمكننا منافسة فرنسا أو إسبانيا في المهارات لكن المباريات لا تحسم بتمريرات "تيكي تاكا".

وستلعب السويد أمام سويسرا يوم الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ قبل مواجهة إنجلترا لكولومبيا في موسكو في اليوم ذاته.