الاتحاد الألماني يجدد ثقته بالمدرب لوف

جددت رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم الثقة في يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم رغم الخروج المخزي من كأس العالم 2018 الأسبوع الماضي.



وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن كل أعضاء رئاسة الاتحاد أيدوا بالإجماع، خلال مؤتمر عقد عبر الهاتف يوم الجمعة، ضرورة استكمال لوف لتعاقده حتى 2022، وقالت دوائر من داخل الاتحاد: ليس هناك رأي آخر في هذا الشأن، وهذا إثبات واضح للثقة.



يذكر أن لوف لم يذكر شيئا محددا حول مصيره مع المنتخب الألماني بعد الأداء الكارثي في مونديال روسيا، وطلب وقتا للتفكير، وقال لوف بعد رجوعه إلى ألمانيا: هذا يحتاج بعض الوقت حتى نستوعب بطريقة ما كل هذا الذي حدث. وأضاف : بطبيعة الحال لابد أن أسأل نفسي أيضا لماذا لم ننجز هذا الأمر.



ومن المنتظر أن يعقد كل المسؤولين اجتماعا في الأسبوع الجاري، على أن يتم الإعلان عن قرار في وقت لاحق لهذا الاجتماع.



كان ستطلاع للرأي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي قد أفاد بأن نسبة 55 في المئة من المشاركين يريدون استقالة لوف.



وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني في 2006 ووصل معهم إلى الدور قبل النهائي في كافة البطولات التي شارك بها، وتوج مجهوداته قبل أربع سنوات عندما توج بلقب كأس عالم في البرازيل.