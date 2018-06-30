تشيريشيف: سنلعب بـ %200.. ونقصي إسبانيا

قال دينيس تشيريشيف مهاجم المنتخب الروسي يوم السبت، إن الفريق سيبذل أقصى ما في وسعه من أجل التغلب على المنتخب الإسباني خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد في دور الستة عشر بكأس العالم، لحجز مكان في دور الثمانية.

ولم يفز المنتخب الإسباني من قبل في مباراة على منتخب البلد المضيف في كأس العالم أو في بطولة أمم أوروبا. ويأمل تشيريشيف أن يستمر هذا الاتجاه، غدا الأحد، بملعب "لوجنيكي"، وقال إن فريقه لا يشعر بضغوط إضافية.

وأضاف: يجب علينا أن نقدم 200 بالمئة من أدائنا، هذه مسؤولياتنا. الفريق على سجيته وجاهز للغاية للقيام بعمله.

ولم يكن فرناندو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني، والذي لعب في آخر خسارة للمنتخب الإسباني أمام منتخب البلد المضيف أمام كوريا الجنوبية في 2002، منزعجا.

وأكد هييرو في مؤتمر صحافي: أن الإحصائيات موجودة لتحطيمها، لماذا ينبغي علينا النظر للماضي. الآن الامر متعلق بما يحدث غدا. أي شيء آخر ليس له علاقة بالموضوع. سنبذل قصارى جهدنا.

في النهاية، هناك نتائج إيجابية للمنتخب الإسباني، حيث تغلب على المنتخب الروسي 3 - صفر في آخر مواجهة رسمية جمعتهما بالدور قبل النهائي ليورو 2008.

والتقى المنتخبان في مباراة ودية في نوفمبر الماضي حيث تعادلا 3 - 3 حيث حول المنتخب الروسي تأخره 1 - 3 إلى تعادل.

وقال تشيريشيف، الذي سجل ثلاثة أهداف في دور المجموعات، أن التسجيل أمام إسبانيا، حيث يلعب في نادي فياريال، لن يشعره برضا إضافي لأن كل ما يهم هو مجهود الفريق والانتصار.

وأكد تشيريشيف: واثق من أننا سنخوض مباراة صعبة. إنهم لاعبون من الطراز الأول ويمكنهم اللعب بشكل جيد للغاية، ولكننا أيضا نملك مصدرا لقوتنا. يمكننا أن نفوز أمام أي فريق. هذه هي الطريقة التي يجب أن نفكر بها.