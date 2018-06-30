سانشيز: كولومبيا ستتجاوز الإنجليز مع غياب خاميس

قال كارلوس سانشيز لاعب خط وسط المنتخب الكولومبي لكرة القدم إن فريقه لديه أسلحة تمكنه من التغلب على المنتخب الإنجليزي في دور الـ16 بكأس العالم إذا اضطروا لفعل هذا بدون خاميس رودريغيز.



ويعاني خاميس، لاعب ريال مدري المعار إلى بايرن ميونخ، من إصابة واضطر للخروج من الشوط الأول في آخر مباريات فريقه بدور المجموعات.

وقال سانشيز للصحفيين في مدينة كازان يوم السبت :خاميس مرجع بالنسبة لنا ولكن إذا لم يكن متواجدا سيأتي لاعب آخر ويحاول أن يصنع الفارق، وكل لاعب بالفريق جاهز للعب.لم يكن ليتواجدوا هنا إذا لم تكن هذه قضيتهم.



وعند سؤاله عن مستويات الثقة بالفريق قبل مباراة الثلاثاء قال :نعلم أن المنتخب الإنجليزي هو المرشح للفوز. لديهم تاريخ، اخترعوا كرة القدم ولديهم أفضل اللاعبين, ولكننا نمتلك الأسلحة تحت تصرفنا لصنع مشاكل لهم. سنحظى بفرصنا. لعبنا ثلاث فرق مختلفة، حيث يلعب كل فريق بطريقته.



ولعب سانشيز في المباراة الإفتتاحية التي خسرها المنتخب الكولومبي أمام اليابان وحصل على البطاقة الحمراء في الدقائق الأولى. وقال : البداية لم تكن جيدة. أسوأ شيء فيها هو اضطراري لترك الملعب وجعل فريق يكمل المباراة بعشرة لاعبين.



وتم سؤال سانشيز عن التهديد الذي يشكله هاري كين وعما يراه بعد ان قام المنتخب الإنجليزي بإراحة العديد من اللاعبين خلال مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات.



ورد سانشيز قائلا :إن كين رمزا لإنجلترا وهو يظهر مهارته في كأس العالم، ولكنهم يمتلكون أكثر من لاعب مهم. وأضاف : رأى مدربهم أن لديه فرصة لإجراء تبديلات في المباراة الأخيرة، لذلك قام بها. يمكنك أن ترى بمعنى أنهم سيأتون إلى هذه المباراة بعد حصولهم على راحة جيدة. كانوا تأهلوا بالفعل، هذا ليس من شأننا أن نعلق.