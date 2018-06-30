فراس الخطيب لـ"العربية": الخبرة خذلت العرب في المونديال

أكد فراس الخطيب، لاعب منتخب سوريا ونادي السالمية الكويتي، أن خبرة اللاعبين العرب لم تكن كافية، وهي التي أدت إلى خروج جميع المنتخبات من دور المجموعات.

وقال الخطيب في لقاء مع "العربية" من موسكو خلال استعداده بدنيا للموسم القادم: أرشح البرازيل للفوز بكأس العالم، وأحمل ميسي سوء مستوى المنتخب الأرجنتيني إن كان فعلا هو من طلب إشراك ماسكيرانو ليتخطى رقم زانيتي في المشاركات بقميص منتخب بلاده، ولكن المسؤولية الأكبر على المدرب والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وحول سوء المنتخبات العربية في المونديال، قال الخطيب: نقصتهم الخبرة للأسف، لأن اللاعب ذو الخبرة يستطيع تحمل الضغط في الملعب، إلا أن جميع اللاعبين في كل المنتخبات العربية كانت هذه بطولة كأس العالم الأولى لهم جميعا.