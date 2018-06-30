مدرب الدنمارك: ستكون مواجهة خاصة بين إريكسن ومودريتش

المصدر: نيجني نوفغورود - د ب أ

وصف أوجه هاريدي المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم مباراة فريقه مع المنتخب الكرواتي في دور الستة عشر يوم الأحد ستكون معركة محتملة بين صانعي اللعب لوكا مودريتش وكريستيان إريكسن.

وقال هاريدي في مؤتمر صحافي يوم السبت: كان كريستيان رائعا في التصفيات. هنا في كأس العالم سجل هدفا وصنع مثله. قد تكون مباراة بين مودريتش وإريكسن في وسط الملعب. وأعتقد أنكم ستشاهدون أداء مختلفا للمنتخب الدنماركي عما شاهدتموه.

ويثق الدنماركيون أن أي شيء يفعله مودريتش بإمكان إريكسن فعله أيضا، ووعد هاريدي بتقديم أداء هجومي أكثر مما كان عليه الحال في دور المجموعات.

وسجل المنتخب الدنماركي هدفين فقط حتى الآن في روسيا، ولكن هاريدي قال إنهم سيعتمدون على أداء هجومي أكثر في نيجني نوفوغورود.