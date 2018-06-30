من أكثر المدربين أناقة في مونديال روسيا؟

لفتت أزياء وأناقة المدربين في كأس العالم 2018 العديد من الأنظار، بين شبه رينار بجايمي لانيستر ووسامة أليو سيسه بالنسبة للروسيات.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير الطلة البهية لبطل كأس العالم، قبل خروجه فاجأهم يواكيم لوف بتيشيرت على بنطال من القماش، وحذاء رياضي، بدا وكأن لديه موعدا في مركز التسوق أكثر من مدرب في المونديال.

وفي المونديال خلع سامباولي مدرب الأرجنتين سترته، ليُري الجماهير وشمه، بل أوشامه الكثيرة، حتى إن البعض سخر من مستوى التانغو قائلا إن سامباولي غير متفرغ للتدريب فهو يصنع تاتو لنفسه كل يوم، وآخرون قادهم خيالهم إلى مغني روك أند رول ضل طريق المسارح فوصل للملاعب.

وحازت السنغال على تعاطف عشاق الكرة بطريقة خروجها من المونديال، ولفت مدربهم الأنظار بأناقته ووسامته، وعندما سألته إحدى الصحافيات الروسيات عن ذلك، أجاب "عليك أن تسألي السيدات"، أليو سيسيه اختار الظهور ببدلة رسمية، إلى جانب اعتماده تسريحة "دريد لوكس" على طريقة أفرو جامايكية. ورأى متابعون الهيبة في هيئة هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي، الرجل الفرنسي رآه البعض نسخة من شخصية جيمي لانستر في المسلسل الشهير "غيم أوف ثرونز"، الفرق أن رينار يحافظ على مظهر القميص الأبيض وبنطال القماش.

وكان الكرواتي زلاتكو أنيقا بإطلالته، وبطريقة اللعب التي اختارها لمودريتش ورفاقه، فظهر في دور المجموعات ببنطال من القماش وقميص وربطة عنق وفقها كنزة ربيعية.

وفي الوقت الذي جلس فيه نجوم بلجيكا وإنجلترا على دكة البدلاء في مباراة مضمونة النتائج، ظهر غاريث ساوثغيت بطلة أنيقة، أبرز تفاصيلها ارتداؤه "فيست" دون الجاكيت، واتفق الأغلبية على أنه الأكثر أناقة في الجولة المونديالة الأولى.