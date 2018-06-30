مهاجم بلجيكا يبحث عن الأهداف للحصول على شاشة مجانية

سجلت بلجيكا تسعة أهداف في ثلاث مباريات بكأس العالم لكرة القدم متفوقة على أي فريق آخر بنهائيات روسيا وبدا المهاجم دريس ميرتنز يوم السبت متحفزا لتسجيل المزيد من الأهداف لنيل هدية خاصة.



وقال ميرتنز، الذي سجل هدفا رائعا في الفوز على بنما في اللقاء الأول، إن أصدقائه في بلجيكا يعتمدون عليه لمساعدة المنتخب في تسجيل 16 هدفا مقابل الحصول على هدية.



وأوضح لاعب نابولي الايطالي، من مقر تدريبات بلجيكا في موسكو استعدادا لمواجهة اليابان في دور 16 يوم الإثنين، أن سلسلة متاجر لبيع الأجهزة الكهربائية عرضت رد المبالغ المدفوعة للمواطنين الذين اشتروا أجهزة تلفزيون خصيصا من أجل متابعة مباريات كأس العالم في حال سجل الفريق البلجيكي أكثر من 15 هدفا.



وأضاف ميرتنز مازحا: أصدقائي اشتروا جهاز تلفزيون لذا أفكر في الأمر وأريد تسجيل الكثير من الأهداف ليحصلوا على تلفزيون مجاني.