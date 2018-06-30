مودريتش: حان الوقت لتجاوز جيل مونديال 1998

أكد لوكا مودريتش صانع لعب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه عليه أن ينسى أداءه الرائع في دور المجموعات لمونديال روسيا ويركز على الفوز أمام الدنمارك في مباراتهما يوم الأحد بدور الستة عشر.

وقال مودريتش خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: لقد لعبنا بشكل رائع في دور المجموعات، علينا أن نفخر بذلك، لكن هذه المباراة تنسينا كل ما حدث من قبل، ونحاول ترجمة كل ما حققناه خلال مباراة الغد.

وشدد مودريتش على أن منتخب بلاده يستطيع معادلة إنجاز الجيل الذهبي الذي حل ثالثا في مونديال فرنسا 1998، وهو الجيل الكرواتي الوحيد الذي تخطى دور الستة عشر لكأس العالم.

وأشار نجم ريال مدريد: حان الوقت لهذا الجيل لتخطي هذه العقبة، والتي لم نتخطاها منذ 1998.. أتوقع أن نتمكن من تحقيق ذلك.