إصابة سيديبي وإيقاف بافارد يؤرقان فرنسا

خرج غابرييل سيديبي ظهير فرنسا من تدريب المنتخب يوم الأحد بسبب إصابة محتملة في الكاحل ليتلقى ضربة أخرى قبل مواجهة أوروغواي في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.

وفقدت فرنسا الظهير بنجامين ميندي قبل مباراة الأرجنتين في دور الستة عشر بسبب إصابة عضلية وغاب أيضا عن المران.

ولو تأكد غياب سيديبي فلن يملك المدرب ديدييه ديشان سوى اختيارين من أجل مباراة دور الثمانية ويمكن للمدافع بريسنل كيمبمبي اللعب في مركز الظهير.

وتعافى سيديبي من إصابة في الركبة كانت تسببت في فقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح بنجامين بافارد.