بواتينغ يؤكد: سأواصل الدفاع عن قميص ألمانيا

أكد المدافع الألماني جيروم بواتينغ أنه لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي في أعقاب خروج الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا، مشيرا إلى رغبته في المساعدة على استعادة هيبة الفريق.



وقال بواتينغ (29 عاماً) لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" يوم الأحد: لم أفكر في الأمر أبدا، لا أعتقد أنني وصلت إلى ذروة الأداء بعد، وسويا مع الأخرين أريد أن أمثل منتخب ألمانيا الذي نعرفه، ألمانيا القوية، منتخب وطني قوي.



وشدد بواتينغ على أن الانتقادات التي طالت زميله مسعود أوزيل قبل كأس العالم عقب لقاء بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان كانت قاسية، مضيفا أنه يرغب في بقاء المدرب يواخيم لوف.