بيسيرو يخلف جيسوس في تدريب سبورتينغ

عين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا لنادي سبورتينغ لشبونة لكرة القدم في مهمة إنقاذية لهذا الفريق الذي يعيش ازمة غير مسبوقة.

وصرح بيسيرو (58 عاماً) يوم الأحد في المؤتمر الصحافي المخصص لتقديمه : في هذه الاوقات الصعبة، من المهم جدا خلق أجواء من الاستقرار والثقة، نحن نعرف ماذا نريد من أجل إعادة التوازن للنادي.

ويتولى بيسيرو الاشراف على سبورتينغ للمرة الثانية بعد أن دربه في موسم 2004-2005، وقاده حينذاك الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي حيث خسر على أرضه أمام سسكا موسكو الروسي.

وذكرت الصحافة المحلية أن مدة عقد بيسيرو الذي درب أندية في مصر والسعودية واليونان وحتى رومانيا، عاما واحد قابلا للتجديد عاما إضافيا.

وكان نادي سبورتينغ لشبونة أعلن الأربعاء إعفاء المدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعد أقل من 10 أيام على تعيينه من قبل رئيس النادي السابق برونو دي كارفاليو.