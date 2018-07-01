بيليه يهنئ مبابي بعد معادلة إنجازه

تقدم الأسطورة البرازيلي بيليه بالتهنئة إلى النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي بعدما عادل رقمه القياسي بتسجيل هدفين في المباريات الإقصائية بكأس العالم.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه المثير على نظيره الأرجنتيني 4-3 يوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لمبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وبات مبابي أول لاعب صاعد يسجل هدفين خلال مباراة في كأس العالم منذ أن فعل الأسطورة البرازيلي بيليه الشيء ذاته في شباك السويد في مونديال 1958.

وكتب بيليه عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: تهاني لكيليان مبابي، هدفان في كأس العالم وأنت صغير جدا يضعك ذلك في مكان رائع. وأضاف: أتمنى لك حظا موفقا في المباريات المقبلة، باستثناء أمام البرازيل.

وتلتقي فرنسا مع أوروغواي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية، وفي حال عبرت هذه العقبة فإنها قد تواجه البرازيل في المربع الذهبي.