تيتي: مارسيليو سيغيب عن مواجهة المكسيك

أكد تيتي مدرب منتخب البرازيل أن مارسيلو المدافع الأيسر لن يشارك في المباراة التي يلتقي فيها المنتخب البرازيلي مع نظيره المكسيكي في دور الستة عشر بكأس العالم.



واضطر مارسيلو للخروج بعد تسع دقائق فقط من المباراة الأخيرة للمنتخب البرازيلي في دور المجموعات أمام نظيره الصربي يوم الأربعاء الماضي، وتم تشخيص إصابته بتقلصات في الظهر.



ورغم ان مارسيلو انتظم في التدريبات لكن الجهاز الفني اتخذ القرار بالاعتماد على فيليبي لويز، الذي حل كبديل لمارسيلو أمام صربيا، في التشكيل الأساسي للمباراة المقرر إقامتها في سامارا يوم الاثنين.



وقال تيتي في المؤتمر الصحفي : لقد أكدنا التشكيلة الأساسية، وهى نفس التشكيلة التي أنهت المباراة. لذلك فإن فيليبي لويز سيلعب منذ البداية.