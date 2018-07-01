غريزمان: غودين ورفاقه سيواجهون فرنسا بطريقة أتليتكو

يستمتع أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا بالمواجهة التي ستجمعه بالأوروغوياني دييغو غودين زميله في اتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الثمانية لمونديال روسيا، كاشفا أنه مشجع كبير لمنتخب أوروغواي.



وبعد إطاحة فرنسا بمنتخب الأرجنتين من دور الستة عشر وفوز أوروغواي على البرتغال، يلتقي الفريقان في نيجني نوفغورود يوم الجمعة المقبل، حيث تجمع مواجهة من نوع خاص بين غريزمان وغودين.



وقال غريزمان: دييغو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس، وأيضا خارج الملعب، إنه الأب الروحي لأبنتي الصغيرة، ستكون مباراة مؤثرة للغاية، لكنها مباراة رائعة أيضا.



وتابع: عندما انتقلت إلى اتلتيكو مدريد اتصلت به وقد تحدث بشكل جيد جدا عن النادي مما شجعني على التوقيع.



وتحدث أنطوان عن صعوبة المواجهة أمام أوروغواي في دور الثمانية، قائلا: سيلعبون بتأن ، سيفرضون الضغوط على الحكم، هذا ما نفعله في اتلتيكو مدريد.



وأشار: علينا أن نعتاد على هذا الوضع، المباراة ستكون مخنوقة، علينا أن نتحلى بالهدوء ولكن مع فرض الضغط على دفاعاتهم.