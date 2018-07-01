كم مدرباً قاد منتخبات العرب خلال مشوار لوف مع ألمانيا؟

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق، عن إبقائه على المدرب لوف، وتجديد الثقة به رغم الخروج من المونديال، وفي ذات الفترة التي تولى فيها الأخير دفة "المانشافت"، استقطبت المنتخبات العربية المونديالية عدداً كبيراً من المدربين.

وتولى لوف دفة المنتخب الألماني في عام 2006، ليكون في عامه الـ12 مع منتخب بلاده، وهو المدرب الـ11 في تاريخ ألمانيا منذ 110 أعوام.

وفي ذات الفترة الزمنية التي بدأ فيها لوف قيادة منتخب بلاده، استعان المنتخب السعودي بـ12 مدربا في 12 عاما، والمنتخب المصري بـ4، والتونسي استقطب 9، فيما كان هيرفي رونار الرقم 10 للمنتخب المغربي.