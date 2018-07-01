لوبيز كارو لـ"العربية": راموس ثاني أفضل مدافعي العالم

أكد المدرب الإسباني لوبيز كارو، أن سيرجيو راموس يعد أفضل لاعب في الدفاع بعد الأوروغوياني غودين، مضيفاً أنه لاعب متكامل ومن الطراز العالي.

وقال لوبيز كارو في اتصال لبرنامج "روسيا 2018" حول سوء مستوى منتخب إسبانيا: ليس الأمر أن إسبانيا لا تؤدي جيدا، فالمنتخب لديه شخصيته الخاصة، وقدم مباريات جيدة ولكن مع بعض المشاكل في مناطق الإنهاء، وكل مباريات كأس العالم صعبة.

وحول تغيير المدرب قبل المونديال بيوم، قال: هو ليس أمرا طبيعيا في كرة القدم، لأنه عادة عندما يصل منتخب إلى كأس العالم يكون قد مر بمراحل كثيرة في أوروبا والتصفيات حتى يصل إلى هنا، ولكن رئيس الاتحاد الإسباني اتخذ هذا القرار، ولو كنت مكانه لاخترت هييرو، لأنه ساعد في بناء هذا المنتخب.

وحول مستوى دي خيا المتذبذب، أضاف: بالتأكيد إنه موقف معقد بعض الشيء، فاللاعب يحتاج للكثير من الثقة وحتى الآن لم يكن في مستواه، وأنا متأكد أنه سيظهر مهاراته في المباريات المقبلة.

وامتدح كارو منتخب البلد المستضيف، وقال: بالفعل روسيا فاجأتني بأدائها بسبب سرعة مهاجميها، ولأنها تملك لاعبين في الدوري الإسباني.

وأردف مدرب المنتخب السعودي السابق، حول راموس: يعتمد الأمر على الكلمات التي أستعملها وإذا كانت في مكانها أم لا، سيرجيو راموس لاعب من الطراز العالي، وبالنسبة لي هو واحد من أفضل المدافعين حول العالم، ومن الطبيعي أنه إذا أردت اللعب في الدفاع عليك أن تكون قويا، وبقدرات عالية وبنية جسدية رائعة، هو متكامل.