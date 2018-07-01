مانولو "قارع الطبول" يواصل هوايته للمونديال العاشر

قام الإسباني مانولو كاسيريس بتضحيات شخصية ومالية من أجل مساندة بلاده وما زال يقرع الطبول لكنه أكد أنه غير نادم على أي شيء بعد حضور 10 نسخ لكأس العالم لكرة القدم.

وأبلغ رويترز: تخليت عن كل شيء من أجل كرة القدم، عملي وكل شيء، لكني ما زلت حيا. أنا سعيد. سأتبع إسبانيا في كل مكان. ما الذي يمكن أن أطلبه أكثر من ذلك، الجميع يحبونني. المال ليس كل شيء. اخترت أن يحبني الجميع على المال. الأمر كان يستحق العناء. سأفعله مجددا رغم الانتقادات ووصفي بالمجنون.

ويشتهر كاسيريس باسم مانولو إل ديل بومبو "قارع الطبول" ويلفت النظر بسهولة بسبب ضخامة الطبلة التي يحملها دائما معه، وسافر أول مرة خارج إسبانيا لمشاهدة مباراة المنتخب في قبرص في 1979.

وحرمته اللوائح من قرع طبلته العملاقة في مباريات إسبانيا في كأس العالم الحالية، لكن بعدما نقل الاتحاد الإسباني الأمر إلى الاتحاد الدولي "فيفا" يعتقد أنه سيحصل على إذن بدخول المواجهة ضد روسيا في دور الستة عشر باستاد لوجنيكي يوم الأحد بها.

وقال مانولو: روسيا بلد فريد رغم منعي من دخول الملعب بالطبلة. لو سمحوا لي بالدخول بها يوم الأحد سأستمتع بوقتي أكثر هنا.

ويتكفل الاتحاد الإسباني بمصاريف سفر وإقامة مانولو عندما يذهب لمشاهدة المنتخب، وبالنظر إلى عدد الصور التي التقطت معه والتوقيعات التي طلبت منه يمكن الحديث عن أن شهرته مثل شهرة اللاعبين، وقال: حقيقة أن الناس تعرفني ويظهرون حبهم لي هو ما يجعلني أواصل هذا. الناس يقولون إن هذا الشخص صاحب الطبلة مجنون، لكني أريد مساندة إسبانيا وتمثيل بلادي.