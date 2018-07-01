مبابي يعيد تنافس ميسي ورونالدو.. حتى في الفشل

هنأ مبابي نفسه على تويتر معلقاً "إلى ربع النهائي"، فاللاعب البالغ من العمر 19 عاما، شغل متابعي المونديال بحركاته وتحركاته، والبعض نبش في صوره القديمة، ليَخرُج بتعليق "عندما تكتشف أن معجب رونالدو أنهى مسيرة ميسي الدولية"، لكن شاءت الأقدار أن تتاح الفرصة لعشاق ميسي ليدافعوا عن معشوقهم، وعبرت هذه الفتاة "ميسي ينتظرك في المطار".

ومازالت سقطات نيمار المتكررة تشغل الجماهير حتى الدمية التي على شكله، فقد وُجدت على الأرض على عكس مجسمات باقي اللاعبين بعد ضمان التأهل. وبعد الوصول إلى دور الـ16، لا ضرر من نزهة إنجليزية في مدينة ألعاب روسية، لكن عدم الشعور بالأمان يهدد الأسود الثلاثة في المونديال وفي الألعاب أيضا بعد أن ظنوا أن حزام الأمان غير محكم، ليقوموا بالهرب جميعا.