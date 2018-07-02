بعد تمني حصوله على "الحمراء".. تشاكا يرد: لن تستفزوني

أكد لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا أنه لن يتفاعل مع الاستفزازات السويدية وسيتجنب الطرد خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لمونديال روسيا.

وحصل تشاكا لاعب أرسنال الإنجليزي على 9 بطاقات حمراء على مدار السنوات الأربع الماضية سواء في المسابقات المحلية أو الدولية.

وقال المدافع السويدي ميكايل لوستيغ أنه يأمل أن يتعرض تشاكا للطرد في مباراة الفريقين يوم الثلاثاء في سان بطرسبيرغ.

ولكن تشاكا أكد أنه سيحتفظ بهدوئه من أجل المساعدة في تأهل سويسرا لدور الثمانية.

وأشار تشاكا: هذه ليست مباراتي الأولى، أصدقائي أخبروني عما قاله هذا اللاعب، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، إنه جزء من الاستفزاز قبل المباريات، واثق من أنني لن أفقد أعصابي، سأبقى في الملعب حتى النهاية.