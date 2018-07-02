ساوثغيت يؤكد دعمه الكامل لفابيان ديلف

أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا دعمه الكامل للاعب وسطه فابيان ديلف الذي غادر كأس العالم نظرا لاقتراب زوجته من وضع طفلهما الثالث.



وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: هناك أشياء أهم من كرة القدم، هناك يوم واحد فقط في الحياة يولد فيها طفلك، من المهم للغاية أن تكون موجودا من أجل عائلتك.



وغادر ديلف مقر إقامة منتخب إنجلترا في روسيا بعد المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام بلجيكا، ويأمل اللاعب أن يعود سريعا للفريق.

وأشار ساوثغيت: إنه استثنائي، يقاتل من أجل مساندتنا، يقاتل من أجل أن يكون معنا.