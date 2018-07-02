كافاني يثير القلق داخل معسكر أوروغواي

عاد منتخب أوروغواي لتدريباته داخل معسكره في مدينة نيجني نوفغورود الروسية في ظل غياب مهاجمه المصاب ايدنسون كافاني الذي ينتظر قرار الأطباء حول إمكانية لحاقه بمباراة الفريق أمام فرنسا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويتلقى المهاجم الهداف في الوقت الحالي علاجا مكثفا، كما سيخضع خلال الساعات القادمة لبعض الفحوصات للوقوف على مدى تطور تعافيه من الإصابة التي تعرض لها يوم السبت خلال مباراة أوروغواي في دور الستة عشر أمام البرتغال.



وغادر كافاني، الذي فاز بلقب رجل المباراة بعد أن سجل هدفين وقاد أوروغواي للفوز بنتيجة 2 - 1، الملعب في الدقيقة 74 إثر معاناته من آلام في الفخذ الأيسر, ليتابع الدقائق الأخيرة من اللقاء من على مقاعد البدلاء وقد بدت عليه أثار الألم الشديد.

وكان من المخطط أن يخضع كافاني لفحوصات طبية يوم الأحد في مدينة سوتشي الروسية التي استضافت المباراة، ولكن تقرر في وقت لاحق منحه راحة وتأجيل الفحوصات حتى عودة الفريق إلى معسكره في مدينة نيجني نوفغورود التي ستستضيف مباراته مع فرنسا.