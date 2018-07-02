لاعبو أوروغواي: الفرنسي غريزمان واحد منا

ذكَر لاعبو منتخب أوروغواي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بارتباطه وحبه لبلادهم قبل مواجهة الفريقين بدور الثمانية في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.



ويلعب غريزمان في صفوف أتليتيكو مدريد الإسباني بجوار خوسيه خيمنيز ودييجو غودين مدافعي أوروغواي، وقد قابلهما في مطار مدريد بقيمص منتخب أوروغواي عندما تأهل منتخب أوروغواي للنهائيات في روسيا، ويحب أيضا "توليفة شاي" مميزة في أمريكا الجنوبية.



وقال ناهيتان نانديز لاعب خط وسط أوروغواي للصحفيين في نيجني نوفغورود حيث تقام المباراة يوم الجمعة: غريزمان ينتمي إلى أوروغواي بشدة حتى أنه تظاهر بأنه من أوروغواي.

وأضاف: بالنسبة له ستكون مباراة خاصة كما هي بالنسبة لنا. كل ما أستطيع قوله هو إننا نتمنى له أن يلعب جيدا ويتذكر أن نصفه من أوروغواي.



وخيم على احتفالات منتخب أوروغواي بالفوز على البرتغال 2-1 في دور الستة عشر إصابة المهاجم إدينسون كافاني في ربلة الساق خلال المباراة.



وسجل كافاني هدفي منتخب بلاده وساعده كريستيانو رونالدو نجم البرتغال حتى خرج من أرض الملعب، ويجاهد اللاعب لكي يكون جاهزا لمواجهة الجمعة.



وقال لاعب الوسط رودريغو بنتانكور معلقا على المنتخب الفرنسي: إنه يبدو جيدا وسرعة اللاعبين مذهلة. سنحاول الاحتفاظ بتركيزنا.