ليفربول يقطع الطريق على ريال مدريد ويمدد عقد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النجم المصري محمد صلاح ، وذلك بعد أكثر من عام بقليل من انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن اللاعب ، الذي انضم إلى الفريق قبل أكثر من عام ، قادما من روما الإيطالي، قد وقع على العقد الجديد ليحسم استمراره ضمن صفوف الفريق.

وحقق صلاح انطلاقة هائلة مع ليفربول حيث سجل خلال موسمه الأول 44 هدفا في 52 مباراة بقميص الفريق الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب.



وسجل صلاح 32 هدفا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتوج بلقب هداف المسابقة في الموسم المنقضي ، كما بات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي محطما الرقم الذي كان مسجلا باسم كل من آلان شيرار مع نيوكاسل وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ولويس سواريز مع ليفربول.

وأحرز صلاح العديد من الألقاب خلال الموسم المنقضي، منها لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في تصويت رابطة اللاعبين المحترفين كما فاز بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الكتاب الرياضيين.



وقال المدير الفني كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول: أعتقد أن هذه الأنباء تكون واضحة الأسباب ، فهذا بمثابة مكافأة للاعب أدى وساهم بشكل هائل مع الفريق في الموسم الماضي... وهذا (التجديد) يوضح أمرين بشكل كبير ، وهما أنه يثق بليفربول ، وليفربول يثق به. ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد.



وحقق صلاح ثاني أكبر سجل تهديفي بقميص ليفربول خلال موسم واحد ، في كل المسابقات ، حيث تأخر بثلاثة أهداف فقط عن رقم الهداف التاريخي للنادي ، ايان راش الذي سجل 47 هدفا للفريق خلال موسم واحد.



وقال كلوب: الشيء الأبرز أو الأفضل لدى محمد (صلاح) هو أنه لم يعتبر نفسه على الإطلاق أكثر أهمية من الفريق أو أكثر أهمية من أي لاعب بالفريق... كما أنه يعتبر أن فوزه بالألقاب الفردي يأتي نتيجة انتماءه لشيء أكبر (الفريق).



وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في 26 مايو الماضي ، وغاب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري في كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



لكنه شارك في المباراتين الثانية والثالثة لمنتخب الفراعنة وسجل هدفين، لكن المنتخب ودع منافسات المونديال من الدور الأول.