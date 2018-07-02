مشاركة خاميس أمام إنجلترا غير مؤكدة

لازالت الشكوك تحوم حول مشاركة نجم خط وسط منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز في المباراة أمام إنجلترا يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لمونديال روسيا.

وقال خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا أنه لا يستبعد أن يتعافى رودريغيز هداف مونديال البرازيل، من إصابته في ربلة الساق اليمنى ومشاركته أمام إنجلترا.

وأوضح بيكرمان في المؤتمر الصحفي للمباراة: لدينا أخبار جيدة بعد الفحص الطبي، اللاعب لا يعاني من إصابة قوية، لازال أمامنا الوقت للاطمئنان عليه، ونأمل أن يتمكن من المشاركة.

ورجح بيكرمان مشاركة لويس موريل لاعب وسط إشبيلية الإسباني إذا لم يتمكن رودريغيز نجم بايرن ميونيخ الألماني من المشاركة، مثلما حدث خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 1 - صفر على السنغال.

وشدد بيكرمان على أن منتخب كولومبيا يستطيع إنجاز المهمة في غياب رودريغيز: منتخب كولومبيا يضم الكثير من الإمكانيات كفريق، نحن منافس قوي للغاية على مدار الأعوام، نريد أن نحقق ما فعلناه في البرازيل، وأن نظهر قدرتنا على مواجهة فرق مثل إنجلترا.

وتحدث قائد الفريق راداميل فالكاو عن: مباراة نحلم بالمشاركة بها منذ كنا أطفال. صحيح أنني لم أتألق على النحو الذي أردته في إنجلترا، ولكن هذا جزء من الماضي، يمكنني فقط القول أنه من الرائع تواجدي هنا وأن ألعب أمام إنجلترا، كل زملائي في أتم الجاهزية لمباراة الغد.

لكن فالكاو لا يتعامل مع المباراة على أنها نوع من الثأر بعد فشل تجربته الاحترافية في مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين بين عامي 2014 و2016.