هداف مونديال 1998: يجب تقليص عدد المباريات الدولية

ألقى اللاعب الكرواتي السابق دافور سوكر باللوم على ازدحام جدول المباريات الدولية مؤكدا أنه المتسبب الأول في خروج المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مثل ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا.



وقال سوكر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: شيء ما يحدث مع المرشحين، أعتقد أن الأمر يتعلق بالإعداد الخاص بألمانيا أو الأرجنتين أو إسبانيا، في الفيفا واليويفا علينا أن نرى إذا كان من الممكن تقليص عدد المباريات.



وأضاف سوكر، قائلا: لدينا العديد من المباريات التحضيرية، ودوري الأمم، أعرف أن الأموال وحقوق البث التليفزيوني مهمة ولكن علينا أن نقلص عدد المباريات.



وتعتبر كرواتيا أحد أبرز المنتخبات في النسخة الحالية من المونديال الروسي، حيث تأهلت الأحد إلى دور الثمانية من البطولة إثر تغلبها بركلات الترجيح على الدنمارك.



وودعت ألمانيا، حاملة اللقب، المونديال من الدور الأول، فيما خرجت إسبانيا والأرجنتين من دور الستة عشر.



وأشار سوكر إلى أن هذه المشكلات يمكن أن تستمر حتى بطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث أن تلك البطولة ستلعب في مقرات موزعة على 12 دولة.



واختتم اللاعب السابق لريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين قائلا: يمكن أن تلعب في باكو ثم تعود إلى ميونخ، اللاعبون لا يشعرون بالسعادة مع رحلات السفر.