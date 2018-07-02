قائد السويد: رغم غياب إبراهيموفيتش.. منتخبنا متطور

قال المدافع السويدي أندرياس غرانكفيست إن منتخب بلاده تطور ، رغم افتقاد جهود النجم زلاتان إبراهيموفيتش ، حيث شهد تحسنا كفريق متماسك.



ويتأهب المنتخب السويدي لمواجهة نظيره السويسري يوم الثلاثاء في الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.



وكان إبراهيموفيتش قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية مشوار السويد في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ، ورغم ما ذكرته تقارير عن رغبته في العودة للمنتخب ، غاب عن قائمة السويد للمونديال.



وقال غرانكفيست في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين: لقد قمنا ببناء مؤسسة في العامين الأخيرين عبر التصفيات ، نحن نكافح من أجل بعضنا البعض ، ونعرف كيف نحقق نتائج جيدة كفريق. وأضاف: لقد حققنا تطورا رغم غياب واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.



وتتطلع السويد للتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم ، التي شهدت وصولها إلى النهائي في نسخة عام 1958 قبل أن تخسر أمام البرازيل ، كما شهدت وصولها إلى الدور قبل النهائي في عام 1994 حينما خسرت أيضا أمام البرازيل.



ويتطلع غرانكفيست إلى مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز مماثل ، علما بأن الفريق السويدي سيلتقي ، في حالة تأهله إلى دور الثمانية ، الفائز في مباراة الدور الثاني المقررة غدا أيضا بين المنتخبين الإنجليزي والكولومبي.