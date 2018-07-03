أرسنال يوقع عقداً طويل الأمد مع تشامبرز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع مدافعه كالوم تشامبرز (23 عاماً) الذي عاد إلى الفريق الموسم الماضي بعدما قضى الموسم ما قبل الماضي معاراً إلى ميدلزبره.



وقال أوناي إيمري المدير الفني الجديد لفريق أرسنال: سعيد بأن كالوم مدد فترة استمراره معنا... لقد لعب دورا مهما مع الفريق في الموسم الماضي وسيشكل جزءا من خططي للموسم المقبل.



ولم يعلن أرسنال عن فترة العقد الجديد مع تشامبرز ، الذي شارك حتى الآن في إجمالي 83 مباراة منذ انضمامه إلى أرسنال قادما من ساوثهامبتون في 2014 .