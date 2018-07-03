إنجلترا تهزم التاريخ وكولومبيا وتنتصر بركلات الترجيح

تخلصت إنجلترا من العثرات التي تلازمها عندما تلعب ركلات الترجيح في بطولتي كأس العالم أو أوروبا وهزمت كولومبيا 4-3 لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 8 سنوات.







وودع الإنجليز بطولات كأس العالم 1990، 1998، 2006 وكذلك بطولتا أوروبا 2008 و2012 بركلات الترجيح، وهذه المرة الأولى التي ينتصر بها منتخب إنجلترا بركلات الجزاء منذ يورو 1996 عندما تغلبت على إسبانيا.



وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4 /3.





وسيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة ولاحت له العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصيلته من الأهداف، وفي المقابل اعتمد منتخب كولومبيا على الهجمات المرتدة التي لم تشكل تهديدا صريحا على مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بصعود إنجلترا لتنضم إلى أوروغواي والبرازيل وفرنسا والسويد وبلجيكا وروسيا وكرواتيا.

ويلتقي منتخب إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت المقبل مع المنتخب السويدي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على سويسرا بهدف دون رد.

وعبر منتخب إنجلترا لدور الثمانية للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الأولى منذ نسخة 2006 حيث خرج من دور الستة عشر في مونديال 2010 ومن دور المجموعات في مونديال 2014.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة أيضا.

ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال للمرة الخامسة عشرة، وكان أبرز إنجاز سابق للفريق الفوز باللقب في نسخة 1966.

أما منتخب كولومبيا فيشارك في كأس العالم للمرة السادسة وكان أبرز إنجاز للفريق الوصول لدور الثمانية في النسخة الماضية للمونديال التي جرت في البرازيل عام 2014.

والتقى الفريقان في خمس مواجهات سابقة حيث فازت إنجلترا ثلاث مرات وتعادلا مرتين.

وافتقد منتخب كولومبيا لجهود نجمه خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ بعد تعرضه للإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام السنغال.