تسديدة فورسبيرغ تطيح بسويسرا وتؤهل السويد

المصدر: سان بطرسبيرغ - د ب أ

تأهل منتخب السويد إلى دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره السويسري 1 - صفر يوم الثلاثاء على استاد كريستوفسكي في سان بطرسبيرغ في دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب السويد بالفضل في هذا الفوز لإيميل فورسبيرغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وحجز منتخب السويد مقعده في دور الثمانية للمونديال للمرة السادسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته خمس مرات من قبل في الأعوام 1934 و1938 و1950 و1958 و1994.

وعلى الجانب الأخر فشل منتخب سويسرا في التأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن وصل لهذه المرحلة من البطولة مرتين من قبل في عامي 1934 و1954.

وتأهل منتخب سويسرا لدور الستة عشر باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة من انتصار واحد وتعادلين. فيما تصدر منتخب السويد المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا من قبل في المونديال، ولكنهما خاضا سابقا 28 مباراة ودية بواقع 10 انتصارات للسويد و11 انتصارا لسويسرا مقابل التعادل في سبع مواجهات.

ويشارك منتخب السويد في كأس العالم للمرة الـ12 وكان أبرز إنجاز سابق للفريق هو حصد المركز الثاني في نسخة 1958. أما منتخب سويسرا فيشارك للمونديال فى المرة الحادية عشرة وحصد الفريق المركز الرابع ثلاث مرات في أعوام 1934 و1938 و1954 .