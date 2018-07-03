بسبب زيدان.. أوزيل يغير "رقمه"

قرر مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تغيير رقم قميصه مع ناديه وارتداء رقم 10 بالموسم المقبل بسبب حبه للفرنسي زين الدين زيدان قائد فرنسا السابق.



وعرض أرسنال على أي مشجع اشترى نسخة من قميص موسم 2018-2019 ويحمل اسم ورقم أوزيل استبدال القميص مجانا بعدما قرر اللاعب تغيير رقمه بعد رحيل زميله جاك ويلشير الذي كان يرتدي هذا الرقم الشهير.



واعتاد أوزيل ارتداء رقم 11 منذ انضمامه لأرسنال في 2013 لكنه لم يهدر فرصة الحصول على "الرقم الاستثنائي ” بعدما أعلن ويلشير لاعب الوسط أنه لن يمدد عقده مع النادي اللندني.



وقال أوزيل لموقع النادي: زين الدين زيدان مثلي الأعلى عندما كنت طفلا ارتدى هذا الرقم الذي لا يزال الأشهر لمركز صانع اللعب، وأتطلع إلى ارتداء هذا القميص لأول مرة مع أرسنال بعد العطلة الصيفية.



وشارك أوزيل مع ألمانيا في كأس العالم الجارية لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وخرجت بلاده من الدور الأول بعد خسارتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.