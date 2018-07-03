تهديد الدنماركي يورغنسين بالقتل.. والشرطة تتدخل

تعرض اللاعب الدنماركي نيكولاس يورغنسين لسيل من الانتقادات والشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أهدر ركلة الجزاء التي تصدى لتنفيذها خلال مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام كرواتيا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حسبما أعلن يوم الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

وعلق المتابعون لحساب "انستغرام" الخاص بالمهاجم الدنماركي، أحد اللاعبين الثلاثة لمنتخب الدنمارك الذين أهدروا ركلاتهم الترجيحية في مباراة كرواتيا، على أحد منشوراته بعبارات مثل "الموت ليورغنسين" و"لقد أضعت كل شيء يا خنزير".

وانتقد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بشدة هذه الإهانات، حيث قال في بيان له: مؤسستنا لا يمكنها أن تقبل أبدا تهديدات بالموت، سواء كان ذلك لنجوم عالميين أو سياسيين أو أشخاص آخرين، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وغير شريف، سنشكو هذا الأمر إلى الشرطة من أجل إيقاف هذا الجنون.

وعلى الجانب المقابل، قام آخرون بشد أزر يورغنسين عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم: لا تقلق من أجل ركلات الترجيح، رونالدو وميسي أيضا أهدروا بعضها، ستسير الأمور بشكل أفضل في المرة القادمة.