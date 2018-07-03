شرطي.. دبلوماسي ولاعبون سابقون يسخرون من "سذاجة" نيمار

قبل أن يبدأ كأس العالم 2018 في روسيا كانت تعول الجماهير البرازيلية على فتاها الذهبي نيمار جونيور، بالظهور بشكل مفاجئ وأفضل مما كان عليه في سابقه، تحديدا بعدما اعتقدت الجماهير بأن أغلى لاعب في العالم سيكون قد نضج بما فيه الكفاية لإعادة أمجاد مواطنه "الظاهرة" رونالدو، إلا أن لاعب باريس فاجأ الجميع بإصراره على التمثيل.

ومنذ بداية المونديال، ركز المتابعون على إصرار نيمار بالتمثيل مع كل لمسة يتعرض لها، قوية كانت أم طفيفة، محاولاً خداع الحكام، ليكون مادة دسمة للعالم أجمع بأن سخروا منه وبدأوا بتصميم العديد من المقاطع والصور الي تظهر سذاجة ما يفعله المهاجم البرازيلي رغم لعبه 3 مواسم في برشلونة، والذي يعد أحد أقوى فرق العالم، غير أنه لم يغير في تصرفاته البتة. ورغم اعتقاده بأنه ممثل بارع، إلا أن حركاته المتكررة كانت سببا في استفزاز العديد من المشاهير واللاعبين السابقين.

وكان الدولي الفرنسي السابق، إيريك كانتونا، والذي عمل كممثل، أحد أكثر المنتقدين لترهات نيمار، فتارة ظهر واضعا معكرونة على رأسه، قاصدا بها السخرية من نيمار عندما خاض مباراته الأولى بالصبغة الصفراء على شعره، ليعود مهاجم مانشستر يونايتد السابق ويسخر منه في مقطع مرئي آخر مشبها إحدى حقائبه بنيمار لأنها تدور بشدة، كون نيمار يبالغ في سقوطه بعد كل لمسة من لاعبي الخصم، فيبدأ بالتدحرج عدة مرات وكأنه يتألم بشدة من التدخل.

وبعد كانتونا، قام ماثيو لويس، والذي يعمل كممثل وله مليون و460 ألف متابع في تويتر، بانتقاد نيمار قائلاً "نيمار مثير للشفقة"، بعد قيامه بالسقوط في أغلب الكرات التي تصل إليه.

ولم يكن كانتونا الشهير الوحيد الذي سخر من نيمار، فقد علق غاري لينيكر، هداف إنجلترا السابق، على تمثيل نيمار المتكرر، بعد أن غرد في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلاً "يملك نيمار أقل نسبة تحمل ألم بين جميع لاعبي كرة القدم" والتي حصلت على 12 ألف إعادة تغريد من أغلب المعارضين لإصرار نيمار على سذاجته في التمثيل، ليعود لينيكر ويكتب "نيمار هو لاعب كرة قدم ممتاز مثلما هو صارخ ممتاز".

وعلق أحد أفراد شرطة تورنتو الكندية على إصابة نيمار "أتمنى أن يكون نيمار بخير بالرغم من عدم إصابته"، فيما استنكر أحد الدبلوماسيين البريطانيين تمثيل نيمار وأرفق صورة للاعب وهو على "مشاية للأطفال" وقال: هذه إحدى الأفكار لإيقاف نيمار من السقوط المكرر والتمثيل على الحكام.

وكان تعليق آلان شيرر، أحد أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، الأكثر صراحة وحدة على اللاعب البرازيلي، بعد أن كتب "توقف يا نيمار، لقد سئمنا من سقوطك المتكرر ومحاولتك كسب الأخطاء".