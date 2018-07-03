مارادونا يسخر من نيمار ويقول: إما أن تبكينا أو تضحكنا

أشاد نجم الكرة الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، بالمستوى الذي أظهره المنتخب البرازيلي في المباراة التي فاز فيها 2 - صفر على نظيره المكسيكي في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكدا أن منتخب السامبا مرشح للفوز باللقب تحت قيادة مدربه تيتي.

وقال مارادونا: استمتعت لأنني رأيت اليوم فريقا برازيليا صلبا للغاية في طريقه نحو اللقب، يروق لي تيتي، المكسيك حاولت تحقيق الفوز كما فعلت أمام ألمانيا، المكسيك قدمت كل شيء ، لا يمكن طلب شيء آخر من المكسيك.

وأضاف مارادونا خلال ظهوره في برنامج من يد رقم 10 الذي تبثه قناة تيليسور التليفزيونية في فنزويلا: ولكن، ماذا يحدث؟ لاعبو الوسط البرازيليون واللاعبون الأربعة في الدفاع هم وحوش، يلتحمون ويركضون ويمررون، الجميع يشارك في اللعب.

وفازت البرازيل 2 -صفر على المكسيك، بفضل تألق النجم نيمار الذي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني.

ولكن، اشتهر نيمار في هذه النسخة من المونديال بردود فعله المبالغ فيها وادعائه الشعور بالألم بعد كل مخالفة تحتسب له، وهو ما أشار له مارادونا في حديثه.

وأضاف مارادونا قائلا: يجب أن نقول لنيمار: إما أن تجعلنا نبكي أو تجعلنا نضحك، وذلك لأنه عندما دهسه اللاعب المكسيكي كان هذا أمر يدعو للبكاء ولكن بعد رؤيته يركض بعدها فكان ذلك أمر مضحك، كيف يكون هذا الأمر؟، إما أن يحصل اللاعب المكسيكي على بطاقة صفراء أو هو محض ادعاء من قبل نيمار.

وعاد مارادونا مجددا للإشارة إلى سقوط الأرجنتين أمام فرنسا في دور الستة عشر للمونديال بنتيجة 3 - 4، وهي الهزيمة التي لا تزال تؤلم أسطورة الكرة العالمية السابق.

وتابع مارادونا قائلا: يا ليت الرب يمنحني القوة من أجل العودة للملعب، السنوات والحياة تمر بالنسبة للجميع، وأنا أصبحت في الـ 57 وأرى منتخب بلادي يتعرض للطمة من قبل فريق لا أعتقد أنه أحد أفضل الفرق في البطولة، ينتابني شعور سيئ وأنا أرى كل ما بنيناه بمجهود كبير يتم تدميره بسهولة كبيرة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيقبل مد يد العون لمنتخب بلاده إذا طلب منه ذلك، أجاب مارادونا قائلا: نعم، وسأقوم بذلك مجانا.