نيمار.. 3 قصات شعر في 4 مباريات

شغلت 3 مواضيع، مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، كان أبرزها تأهل البرازيل وقصات نيمار المختلفة وأيضا سقوطه المتكرر في محاولات لخداع الحكام.

وبدل نيمار مظهره 3 مرات في 4 مباريات، كما واصل مهاجم برشلونة السابق، سقوطه المتكرر وهو الأقرب إلى التمثيل منذ مباراته الأولى في مونديال روسيا، للحصول على ركلات حرة أو جزائيات بشكل مقزز.

وسرقت جماهير اليابان الأضواء، وأعادت بعض المشجعين إلى زمن الطفولة، عندما رفعت لافتة عليها صورة كابتن تسوباسا، الشهير في العالم العربي بكابتن ماجد، حاملاً كأس العالم، قبل أن تقضي بلجيكا على الحلم.

وفرحت كرواتيا كلها بتأهل منتخب بلادها، من أصغر فرد، إلى رئيسة الدولة كوليندا كيتاروفيتش التي هنأت اللاعبين في غرفة ملابسهم. وأما تداعيات خروج المنتخب الإسباني فمازالت مستمرة، عندما قرر أحد المشجعين أن يهتم براموس بالتحديد على طريقته الخاصة.