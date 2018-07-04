إنتر يضم الأرجنتيني الموهوب لاوتارو مارتينيز

أعلن إنتر ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بموقعه على الإنترنت، يوم الأربعاء، تعاقده مع لاوتارو مارتينيز مهاجم ريسنغ كلوب الأرجنتيني لمدة خمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم البالغ عمره 20 عاما، والذي شارك في مباراة دولية واحدة مع منتخب الأرجنتين، انضم إلى إنتر ميلان مقابل حوالي 22 مليون يورو.

وشارك مارتينيز، الشهير باسم التورو، في 21 مباراة في الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي وسجل 13 هدفا.

وقال إنترناسيونالي في بيان: بعدما راقبه العديد من الأندية الأوروبية في الأشهر الأخيرة بات التورو جاهزا لمغامرة جديدة مع إنتر ميلان.