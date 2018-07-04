القصة الجميلة بين رونالدو وريال مدريد تقترب من نهايتها

ما كان يدور في فلك التكهنات قبل بضعة أسابيع بات الآن أقرب للحقيقة، فكل المؤشرات والظواهر تدل على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه لمغادرة نادي ريال مدريد الإسباني.

وبدأت أحداث هذه القصة في 25 مايو الماضي، بعد ثلاث دقائق فقط من فورز ريال مدريد باللقب الثالث عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ذلك عندما فجر النجم البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بالتلميح إلى إمكانية مغادرة النادي الملكي، حيث قال في تصريحات صحفية: كان من الجميل اللعب في ريال مدريد.

وأبدى زملاء رونالدو في غرفة خلع الملابس وخاصة قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، عدم تقبلهم لهذه الكلمات التي عكرت عليهم صفو الاحتفال باللقب.

وعلى إثر ذلك عدل رونالدو قليلا من تصريحاته ولكنه حافظ على المضمون والمقصد، وذلك عندما قال: ربما أخطأت اللحظة.

وتبع ذلك سيل من التكهنات في الصحافة البرتغالية التي أشارت إلى اقتراب رحيل رونالدو عن ريال مدريد، كما سبق لها وأن فعلت قبل عام ولكن انتهى الأمر حينها بقرار من إدارة النادي الإسباني بتحسين عقد نجمها الأول.

وامتنع رونالدو طوال مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا عن الإدلاء بأي تصريحات، ولم يقم بهذا إلا مضطرا في مناسبتين عندما اختير كأفضل لاعب في مباراتين بدور المجموعات ولم يذكر خلالهما أي أمور تتعلق بمستقبله في ريال مدريد.

وبعد توديع البرتغال للمونديال الروسي، غادر رونالدو في صمت تام ومر بالمنطقة المختلطة عقب مباراة أوروجواي في دور الستة عشر وهو تعلو وجهه ابتسامة فخر نابعة مما حققه خلال مشاركته القصيرة في المونديال.

وبعد ذلك مباشرة، أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى اقتراب رونالدو من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وقالت: الأمر جدي.

وكان هذا البيان بمثابة القطعة الأخيرة الناقصة لاستكمال حل الأحجية، التي كانت تتعلق بهوية الفريق الأكثر جدية في مسألة شراء اللاعب.

وانطلاقا من هذه النقطة بدأت وسائل الإعلام الإسبانية في إثارة بلبلة كبيرة حول القيمة المالية لانتقال رونالدو إلى النادي الإيطالي، ففي الوقت التي قالت فيه القناة التليفزيونية الإسبانية السادسة أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع يوفنتوس سيحصل بمقتضاه على 100 مليون يورو (116 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن خدمات قائد البرتغال، أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن ريال مدريد طلب 350 مليون يورو، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا مؤكدين أن النادي الملكي سيفعل الشرط الجزائي بعقد رونالدو والذي يصل إلى مليار يورو.

ولكن المؤكد وسط كل هذا الكم الكبير من التناقضات هو أن ريال مدريد لم يقم بنفي المعلومات والأخبار المثارة حول هذه القضية، بل على النقيض قام بإصدار بيان مساء أول أمس الاثنين أكد فيه أنه لم يقدم أي عرض مالي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، حسبما أشار التليفزيون الرسمي لإسبانيا.

ومن جانبها، سكبت صحيفة "ماركا" الإسبانية المزيد من الزيت على النار، حيث أكدت أن رونالدو، أو بالأحرى فريق العمل التابع له، يبحث عن منزل في مدينة تورينو الإيطالية، مقر يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو بات يفكر خارج أسوار ريال مدريد، الذي كان بيتا له طوال السنوات العشر الأخيرة وحطم بين جدرانه جميع الأرقام القياسية الممكنة.

ويبدو أن تطور أحداث هذه القصة بات أمرا مرهونا بمرور الوقت، فلم يتبق في هذا الصدد سوى الانتظار ورؤية مشهد النهاية: هل سيتم التعاقد؟، وما هو المقابل المادي؟.

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاماً) إلى ريال مدريد في 2009 وكان في تلك الآونة يمثل صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم (96 مليون يورو).

وتحول رونالدو في ريال مدريد إلى أسطورة حقيقية وفاز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أصبح الهداف التاريخي لهذا النادي.