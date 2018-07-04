بعد 4 أعوام من حادثة نيمار.. زونيغا يصاب ويعتزل الكرة

أعلن المدافع الكولومبي، كاميلو زونيغا، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 32 عاما، بعدما فشل في التعافي من إصابة لازمته خلال أشهر ومنعته من التواجد بشكل منتظم مع فريق أتلتيكو ناسيونال، الذي شارك معه للمرة الأولى في 2004.

واشتهر المدافع الكولومبي بتدخله على نيمار في الدور ربع النهائي بين البرازيل وكولومبيا في كأس العالم 2014، بعد أن وضع ركبته بقوة على ظهر المهاجم البرازيلي، ليغيب على إثر هذا شهرا واحدا.

وقال زونيغا: شخص واحد فقط يعرف ما يشعر به، شخص واحد فقط هو من يتألم. شخص واحد فقط يعلم أنه يجب أن يحقن نفسه إذا أراد أن يتدرب ويأخذ العقاقير المضادة للالتهابات، هذا الشخص يفعل هذه الأشياء من أجل الشغف، لأن هذا كان حلما، اليوم أفكر أكثر في المستقبل، في عائلتي، في الاعتزال.

وقال زونيغا إنه اتخذ قراره بالاعتزال لأنه يعلم أنه لم يعد بإمكانه القيام بالمراوغة التي ميزت طريقة لعبه، عندما كان يتحرك من الدفاع للهجوم.

واستهل زونيغا مسيرته الاحترافية مع فريق أتلتيكو ناسيونال في 2004، وفي عام 2009 انضم زونيغا للدوري الإيطالي حيث لعب لأندية سيينا ونابولي وبولونيا، وانتقل بعدها لفريق واتفورد الإنجليزي.