ريفالدو ينصح نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد

نصح للاعب البرازيلي السابق ريفالدو مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل عن ناديه الحالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال ريفالدو في مقابلة نشرتها يوم الأربعاء صحيفة "بيلد" الألمانية أنه إذا أراد نيمار الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم فعليه أن يلعب لصالح الأندية الأكبر في العالم.



وأضاف اللاعب البرازيلي السابق (46 عاماً) قائلا: في باريس سان جيرمان تحت القيادة الجديدة للمدرب توماس توخيل لن يحصل أبدا على لقب أفضل لاعب في العالم.



ويرى ريفالدو أن كرة القدم التي يحتاجها نيمار موجودة في إسبانيا، وتابع: ولهذا فمن المهم للغاية أن ينتقل نيمار لريال مدريد.



وكان النادي الإسباني قد نفى الثلاثاء قيامه بتقديم عرضا ماليا يبلغ 310 ملايين يورو لضم النجم البرازيلي، الذي رحل عن برشلونة للانتقال إلى النادي الباريسي في الموسم الماضي.



ويخوض نيمار في الوقت الراهن غمار منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا مع البرازيل وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام بلجيكا في دور الثمانية.