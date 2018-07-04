حارس كرواتيا.. مخلص لصديقه الراحل منذ 10 أعوام

أظهر دانييل سوباسيتش، حارس كرواتيا ونادي موناكو الفرنسي، وفاء من نوع فريد لصديقه الراحل رفوي كوستيتش، الذي توفي قبل 10 أعوام، بارتداء قميص يحمل صورته في كل محفل كروي يخوضه الحارس الدولي.

وتأهُل السويد إلى ربع النهائي أفرح جماهيرَهم، وهكذا كانت ردة فعل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين بعد الهدف. ولاقى لاعب المنتخب النيجيري جون أوبي ميكيل تعاطفا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما علمت الجماهير أن اللاعب خاض مباراة الأرجنتين بدور المجموعات، على الرغم من علمه بتعرّض والده لعملية اختطاف، قبل 4 ساعاتٍ من صافرة انطلاقة المباراة وعندما سُئل عن شعوره حينها، قال إنه لم يستطع أن يخيب أمل 180 مليون نيجيري. وشكر اللاعب الشرطة على حسابه لإعادة أبيه المخطوف بسلام إلى عائلته، وأثنى على الجماهير التي تعاطفت معه.

وأبدى مغردون تعاطفهم مع حارس كرواتيا سوباسيتش، الذي بكى في مؤتمر صحافي، عندما سُئل عن زميله المتوفي كوستيتش الذي يحمل صورته دائماً، رغم مرور 10 سنوات على وفاته.